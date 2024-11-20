Вратарь «Акрона»: мне Дзюбы и так хватает, ещё и интервью смотреть — с ума сойти можно

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков прокомментировал резонансное интервью нападающего Артёма Дзюбы. Он признался, что не смотрел интервью своего одноклубника, потому что от такого количества разговоров Дзюбы можно сойти с ума.

«Интервью Дзюбы не смотрел, только отрывки попадались. Артём любит много разговаривать и шутить. Мне его и так хватает, а ещё и интервью смотреть — с ума сойти можно», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Артём Дзюба пополнил состав «Акрона» в последние дни летнего трансферного окна. Он стал одним из лидеров команды в сезоне-2024/2025.