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Артём Дзюба назвал великолепной реакцию на своё резонансное интервью

Артём Дзюба назвал великолепной реакцию на своё резонансное интервью
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба оценил реакцию на своё большое интервью, которое было опубликовано на прошлой неделе.

«Какая реакция была на интервью? Великолепная!» — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

36-летний Артём Дзюба пополнил состав «Акрона» в последние дни летнего трансферного окна. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл семь матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае 2024 года после завершения срока контракта.

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