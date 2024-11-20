«В футбол играют не паспорта». Игрок «Зенита» Горшков — о получении Сантосом гражданства

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о получении российского паспорта капитаном сине-бело-голубых Дугласом Сантосом.

«На меня никак не повлияло, что Дуглас Сантос получил российский паспорт. Я нормально отреагировал, поздравил его. Получил и получил. В футбол играют не паспорта. Если российский игрок будет сильнее, то будет играть», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года.