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Защитница «Зенита» Куропаткина оценила погоду во время матчей в ноябре

Защитница «Зенита» Куропаткина оценила погоду во время матчей в ноябре
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Защитница «Зенита» Вероника Куропаткина высказалась о погоде во время матчей в ноябре.

«На самом деле в этом году очень тепло в ноябре. Я бы даже сказала, что сейчас идеальная футбольная погода. А в прошлом году, когда мы играли заключительный матч с ЦСКА, было суперморозно. Правда, мы играли на 10 дней позже. Всё поле было в льдинках крупных. Ты бежишь и не понимаешь, мяч это или ледяной шар (cмеётся).

Но да, бывает очень холодно. На первый тайм ещё нормально выходить, ты в сухой одежде и разогретый. А после ты чуть-чуть остываешь и, когда выходишь на второй тайм, первые 15 минут тебя подёргивает. Но это такой вид спорта, к этому нужно привыкнуть», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт «Зенита».

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