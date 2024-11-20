Экс-нападающий «Спартака» Павлюченко: даже я бы оформил покер в матче с Брунеем

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался по итогам матча национальной команды с Брунеем.

«Честно, я, конечно, за то, чтобы сборная существовала, собиралась, играла и ребята встречались. Ну, при всём уважении, даже эти игры в зачёт ФИФА, но с такими командами, на мой взгляд, играть нельзя. Это удар по самолюбию. Для меня это позорище. Даже я бы оформил покер в матче с Брунеем. Дайте мне 45 минут — два-три гола забил бы в этом матче (смеётся)», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Матч между Брунеем и Россией состоялся 15 ноября. Команда Валерия Карпина одержала крупную победу — 11:0. 19 ноября россияне играли с Сирией. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.