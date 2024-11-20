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Экс-нападающий «Спартака» Павлюченко: даже я бы оформил покер в матче с Брунеем

Экс-нападающий «Спартака» Павлюченко: даже я бы оформил покер в матче с Брунеем
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Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался по итогам матча национальной команды с Брунеем.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Честно, я, конечно, за то, чтобы сборная существовала, собиралась, играла и ребята встречались. Ну, при всём уважении, даже эти игры в зачёт ФИФА, но с такими командами, на мой взгляд, играть нельзя. Это удар по самолюбию. Для меня это позорище. Даже я бы оформил покер в матче с Брунеем. Дайте мне 45 минут — два-три гола забил бы в этом матче (смеётся)», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Матч между Брунеем и Россией состоялся 15 ноября. Команда Валерия Карпина одержала крупную победу — 11:0. 19 ноября россияне играли с Сирией. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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