Экс-нападающий «Спартака» Павлюченко: даже я бы оформил покер в матче с Брунеем

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался по итогам матча национальной команды с Брунеем.
«Честно, я, конечно, за то, чтобы сборная существовала, собиралась, играла и ребята встречались. Ну, при всём уважении, даже эти игры в зачёт ФИФА, но с такими командами, на мой взгляд, играть нельзя. Это удар по самолюбию. Для меня это позорище. Даже я бы оформил покер в матче с Брунеем. Дайте мне 45 минут — два-три гола забил бы в этом матче (смеётся)», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Матч между Брунеем и Россией состоялся 15 ноября. Команда Валерия Карпина одержала крупную победу — 11:0. 19 ноября россияне играли с Сирией. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
- 20 ноября 2024
-
14:39
-
14:35
-
14:32
-
14:15
-
14:04
-
13:59
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:36
-
13:28
-
13:25
-
13:23
-
13:19
-
13:18
-
13:15
-
13:12
-
13:07
-
13:00
-
12:56
-
12:45
-
12:38
-
12:37
-
12:32
-
12:30
-
12:10
-
12:09
-
12:07
-
12:05
-
12:04
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:46