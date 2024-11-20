Тренер сборной Германии Нагельсман отреагировал на дисквалификацию Вирца

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказал мнение о жёлтой карточке, из-за которой будет дисквалифицирован полузащитник Флориан Вирц в первом матче четвертьфинала Лиги наций.

«Я немного раздражён из-за жёлтой карточки Фло. Но что есть, то есть. Мы выпустим на поле ещё одного хорошего игрока», — приводит слова Нагельсмана Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Игры четвертьфинала пройдут 20-23 марта 2025 года. По итогам выступления в 1/4 финала в лиге А сыграют Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания. Шотландия, Венгрия, Бельгия и Сербия встретятся в стыковых матчах и поборются за право остаться в текущем дивизионе.