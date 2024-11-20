Видео: Артём Дзюба вышел на тренировку «Акрона» с детьми

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба вышел на тренировку с двоюродными братьями полузащитника команды Кирилла Данилина.

«Артём вышел на тренировку с моими двоюродными братьями. Они из «Химок», очень давно хотели попасть на тренировку, только начинают свой путь. Артём для них стал кумиром, смотрят часто матчи. Хотели провести с ним побольше времени. Надеюсь, они счастливы», — передаёт слова Данилина корреспондент «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл семь матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.