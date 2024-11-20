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Максим Митрофанов оценил работу КДК РФС в нынешнем сезоне

Максим Митрофанов оценил работу КДК РФС в нынешнем сезоне
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о работе Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) в нынешнем сезоне.

«По крайней мере у меня нет нареканий к работе Артура Генриховича [Григорьянца]. Всё очень чётко, очень системно, без перегибов. С пониманием относится к различным событиям, которые происходят. Он не старается кого-то наказать, лишь бы наказать, но при этом придерживается стандартной практики, которая сложилась за многие годы. Максимально объективно рассматривает дело», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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