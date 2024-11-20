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Голкипер «Баварии» Перец: я не думаю о переходе в аренду

Голкипер «Баварии» Перец: я не думаю о переходе в аренду
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Вратарь «Баварии» Даниэль Перец высказал мнение относительно своего будущего в мюнхенском клубе.

«Я стараюсь усердно работать, чтобы стать лучше и оставаться в форме. В данный момент я не думаю о переходе в аренду. Я хочу выкладываться по полной на каждой тренировке. А потом будущее покажет, получу ли я больше игрового времени в Мюнхене», — приводит слова Переца Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Даниэль Перец перешёл в «Баварию» из израильского клуба «Маккаби» летом 2023 года. Контакт голкипера рассчитан до конца июня 2028 года, трансфер составил € 5 млн плюс бонусы.

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