Голкипер «Баварии» Перец: я не думаю о переходе в аренду

Вратарь «Баварии» Даниэль Перец высказал мнение относительно своего будущего в мюнхенском клубе.

«Я стараюсь усердно работать, чтобы стать лучше и оставаться в форме. В данный момент я не думаю о переходе в аренду. Я хочу выкладываться по полной на каждой тренировке. А потом будущее покажет, получу ли я больше игрового времени в Мюнхене», — приводит слова Переца Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Даниэль Перец перешёл в «Баварию» из израильского клуба «Маккаби» летом 2023 года. Контакт голкипера рассчитан до конца июня 2028 года, трансфер составил € 5 млн плюс бонусы.