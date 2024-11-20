Футболистка «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, часто ли её узнают на улицах

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина ответила, часто ли её узнают на улицах.

«Часто ли узнают на улицах? В Петербурге меня часто узнают! Может быть, из-за моих кудряшек. Я как-то стою в магазине электроники, мне помогает консультант и в конце говорит: «Удачи вам на матчах». В Москве тоже был случай: я гуляю на Патриках, и подходит ко мне мужчина с женой. Он начинает мне что-то говорить. Я понимаю, что я его не знаю, значит, точно не мой знакомый. Жена на него удивлённо смотрит. А потом он выдаёт: «Это ж наши чемпионки!».

Ещё запоминающийся момент был в этом году. Мы на «Сапсане» приезжаем на матч в Москву. Выходим из вокзала с командой, все в экипировке. Какая-то женщина спрашивает мужчину: «Интересно, кто это, каким спортом занимаются?» И в ответ: «Это футболистки!» — приводит слова Куропаткиной официальный сайт «Зенита».