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Газзаев: «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть седьмое чемпионство подряд

Газзаев: «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть седьмое чемпионство подряд
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Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре и результатах санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. После первого круга РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«По составу «Зенит» – один из сильнейших клубов нашего чемпионата, а за последние шесть лет команда впитала в себя дух победителя. Может, качество игры оставляет желать лучшего, но «Зенит» всё равно добывает результат. Сегодня «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть очередное чемпионство», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Турнирная таблица РПЛ

В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 23 ноября и начнётся в 12:00 мск.

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