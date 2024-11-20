Защитник «Зенита» Горшков: надеюсь, что своей работой заслужу больше игрового времени

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о своём положении в стане сине-бело-голубых. Он выразил надежду, что сможет свой работой заслужить больше игрового времени в составе санкт-петербургской команды. Горшков заявил, что хорошо адаптировался в «Зените» и понял все требования тренерского штаба.

«В целом в «Зените» адаптировался хорошо. Многих ребят знал. Сразу понял, какие требования, что хочет от меня главный тренер. Стараюсь на всех тренировках и в играх доказывать. Надеюсь, своей работой заслужу больше игрового времени», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.