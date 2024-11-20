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«Делают меня лучшим». Вратарь «Баварии» Перец — о тренировках с Нойером и Ульрайхом

«Делают меня лучшим». Вратарь «Баварии» Перец — о тренировках с Нойером и Ульрайхом
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Голкипер «Баварии» Даниэль Перец высказал мнение о вратарях команды, а также рассказал о тренере Михаэле Рехнере, работающем с голкиперами.

«Тренировки на таком высоком уровне в «Баварии» очень помогают мне в моём развитии. Мы замечательная группа вратарей: Мануэль Нойер, Свен Ульрайх и наш тренер вратарей Михаэль Рехнер. Они каждый день доводят меня до предела и делают меня лучшим вратарём», — приводит слова Переца Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, в 2023 году стало известно, что «Бавария» объявила о трансфере Переца из израильского клуба «Маккаби», соглашение с вратарём рассчитано до лета 2028 года.

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