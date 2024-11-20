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Юрий Горшков: «Зенит» станет чемпионом

Юрий Горшков: «Зенит» станет чемпионом
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Также футболист ответил, что его ожидания о пребывании в «Зените» совпали с реальностью.

«Ожидания от перехода в «Зенит» совпали в плане того, какой там уровень. Примерно я предполагал, какая там будет конкуренция. Очень счастлив, что сразу выиграли трофей. Для меня Суперкубок — первый большой трофей. Будем продолжать работу и доказывать. Думаю, что «Зенит» по итогу чемпионата станет чемпионом», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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