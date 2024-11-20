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Александр Бубнов оценил товарищеский матч сборной России с Сирией

Александр Бубнов оценил товарищеский матч сборной России с Сирией
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных России и Сирии. Встреча состоялась вчера, 19 ноября. Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Сборная России одержала победу со счётом 4:0. В составе россиян отличились Максим Осипенко (дважды, один из них — с пенальти), Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Карпин говорил, что с Сирией не такая игра будет, как с Брунеем. Команда прилетела в Волгоград ещё 11 ноября и серьёзно готовилась. Но по тому, как сирийцы играли, создавалось впечатление, что у них просто была задача пропустить как можно меньше. Более амбициозная задача — дойти до середины поля. Если дошёл, то хорошо, если перешёл, то очень хорошо. Если по воротам пробили — супер, а гол – вообще чудо. И, кстати, два раза они могли забить, когда у нас паника в обороне была. Но 4:0 выиграли, три гола на счету защитников», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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