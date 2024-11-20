Алдонин: результативность сборной России радует, но надо давать отчёт, с кем мы играем

Бывший российский футболист Евгений Алдонин высказался по итогам товарищеских матчей сборной России с Брунеем и Сирией.

«Мы же все прекрасно понимаем, какие соперники были у сборной России. Характер товарищеских матчей тоже имеет определённый оттенок. Но хотелось бы отметить то, с каким желанием наши ребята выходили на футбольное поле. Они не останавливались даже с тем же Брунеем. Многие говорили, что это команда дворников и ещё кого-то. Но сборная России забила им 11 мячей, не останавливаясь на протяжении всего матча, как и в игре с Сирией.

Самое показательное — полные трибуны. Болельщики ждут матчи сборной независимо от статуса соперника. Результативность радует, но надо давать отчёт о том, с кем мы играли», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.