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Бояринцев: нужно вернуться на международную арену, чтобы проверить уровень наших игроков

Бояринцев: нужно вернуться на международную арену, чтобы проверить уровень наших игроков
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев полагает, что молодым российским футболистам необходимы соревнования на международном уровне.

«У нас хорошие, перспективные ребята появляются. Конечно, хотелось бы как можно скорее вернуться на международную арену, чтобы действительно проверить их уровень. Обидно, что такое поколение может пройти мимо больших турниров», — заявил Бояринцев в эфире «Матч ТВ».

Накануне, 19 ноября, состоялся матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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