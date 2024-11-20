«Туловище без ног». Джона Кордобу унижают в Колумбии за промах в пустые ворота с метра

У форварда «Краснодара» Джона Кордобы начались проблемы с репутацией в Колумбии. Накануне он не забил в пустые ворота Эквадора с расстояния одного метра. В итоге колумбийцы проиграли важный матч отбора на ЧМ-2026 (0:1), пропустив эквадорцев вперёд себя в турнирной таблице.

Фото: Скриншот из трансляции

После этого поражения колумбийские болельщики спустили на Кордобу всех собак. Страницу Джона Кордобы в испанском сегменте Википедии пользователи переименовали в «Туловище без ног». Позже модераторы сайта убрали правки болельщиков и вернули всё на свои места.

Однако и это не остановило фанатов сборной Колумбии. В соцсетях стали распространяться мемы с Кордобой. Приведём самые популярные из них: на одном Джон изображён в виде дерева, а на другом — без ног.