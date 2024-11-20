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Алдонин: Уругвай — топовый соперник, они ничем не уступают Аргентине или Бразилии

Алдонин: Уругвай — топовый соперник, они ничем не уступают Аргентине или Бразилии
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Российский тренер Евгений Алдонин высказался о возможном товарищеском матче национальной команды с Уругваем. Ранее сообщалось, что достигнута устная договорённость о проведении встречи в ноябре 2025 года.

«Уругвай — топовый соперник. Эта сборная по мастерству ничем не уступает Аргентине или Бразилии. Сборная Уругвая — один из флагманов латиноамериканского футбола. Очень квалифицированная и мастеровитая команда. Сыграть с такой сборной было бы большим успехом», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2024 года.

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