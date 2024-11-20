Валерий Непомнящий: 2024 год для сборной России прошёл вполне успешно

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий оценил 2024 год в исполнении сборной России по футболу.

«Если подводить итоги, то как бы трудно ни было, институт сборной должен работать как в футболе, так и в других видах спорта. В сегодняшних условиях очень важно, чтобы сборная России жила. По итогам этого года можно сказать, что он прошёл вполне успешно. С какими бы соперниками ни играли, футболисты с удовольствием приезжали в сборную.

Как отмечал Карпин, у него ни разу не было нареканий по отношению футболистов к делу. Профессиональное отношение игроков — это очень важно. Да, нет важных турниров или соревнований, но что поделаешь? Если подводить резюме, год прошёл — спасибо ему за то, что мы живы и здоровы. Ждём следующий», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.