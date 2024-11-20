Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче с «Локомотивом»

В «Спартаке» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче с «Локомотивом»
Комментарии

В «Спартаке» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона с московским «Локомотивом», который состоится 23 ноября. Об этом сообщает Metaratings.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.

Отметим, что в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» победу одержали железнодорожники (3:1).

Материалы по теме
Экс-нападающий «Спартака» Павлюченко: даже я бы оформил покер в матче с Брунеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android