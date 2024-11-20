В «Спартаке» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче с «Локомотивом»

В «Спартаке» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона с московским «Локомотивом», который состоится 23 ноября. Об этом сообщает Metaratings.

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.

Отметим, что в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» победу одержали железнодорожники (3:1).