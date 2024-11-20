Болельщики покинули стадион в Брянске из-за ракетной опасности

Болельщики покинули трибуны стадиона в Брянске во время стыкового матча группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги «Динамо-Брянск» — «Иртыш» (Омск), который был прерван из-за ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба «Иртыша» в социальных сетях.

Видео доступно в телеграм-канале «Иртыша».

«Стадион опустел. Ждём решения о возобновлении матча. Команды находятся в раздевалках», — написано в сообщении «Иртыша».

Игра была прервана во второй половине первого тайма при счёте 0:0. По итогам двух матчей определится, кто останется в группе «Серебро» Второй лиги, а кто отправится в дивизион «Б». Ответная встреча «Иртыша» и «Динамо-Брянск» запланирована на воскресенье, 24 ноября. Она пройдёт в Омске.