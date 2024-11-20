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Непомнящий: Уругвай — сборная категории А, должна быть компенсация за матч с Парагваем

Непомнящий: Уругвай — сборная категории А, должна быть компенсация за матч с Парагваем
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Уругвая.

«Уругвай — более чем серьёзный уровень соперника. Это топ-уровень, категория А. Будем надеяться, что такой матч случится. С Парагваем сыграть не получилось, поэтому должна быть компенсация», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что с РФС достигнута устная договорённость о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года. С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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