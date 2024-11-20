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Митрофанов: 60-70% стран выступают за возвращение России к международным турнирам

Митрофанов: 60-70% стран выступают за возвращение России к международным турнирам
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что многие страны хотели бы, чтобы сборная России была допущена до международных соревнований.

«Мы считаем, что шансов попасть на чемпионат Европы в 2028 году больше, чем на чемпионат мира в Америке. Ситуация меняется: количество стран, выступающих против отстранения сборной России, увеличивается. Несмотря на то что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть. Какие страны против России? Могу сказать так — от 60 до 70% стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Накануне, 19 ноября, состоялся матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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