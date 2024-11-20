Генич подробно объяснил, почему «Спартак» уволил Амарала

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич подробно объяснил, почему «Спартак» решил расстаться со спортивным директором Томашем Амаралом. Об отставке португальца стало известно 10 ноября. Он проработал в структуре красно-белых меньше года.

«Есть несомненные плюсы: это Барко и Угальде. Но я думаю, что «Спартак» не простил Амаралу летнюю трансферную кампанию. Всё-таки не будем забывать, что два игрока пришли по протекции тренера (Абена и Маркиньос. — Прим. «Чемпионата»). Мангаш так и не стал основным. Виллиан Жозе — это просто провал, как считает руководство. Сорвавшийся трансфер Актюркоглу — спортивный директор не сумел с турецкой стороной найти какой-то компромисс, в итоге всё обломилось. И последней каплей, безусловно, стала история с Кордобой.

Учитывая деньги, которые есть у «Спартака», спортивный директор должен стрелять если и с промахом, по примеру биатлона, то только с одним. А когда ты столько стреляешь мимо — организационные выводы могут последовать незамедлительно», — написал Генич в своём блоге в «Дзен».

Напомним, сейчас «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В СМИ появлялись слухи, что новым спортивным директором красно-белых может стать как иностранный, так и отечественный специалист.