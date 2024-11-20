Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич подробно объяснил, почему «Спартак» уволил Амарала

Генич подробно объяснил, почему «Спартак» уволил Амарала
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич подробно объяснил, почему «Спартак» решил расстаться со спортивным директором Томашем Амаралом. Об отставке португальца стало известно 10 ноября. Он проработал в структуре красно-белых меньше года.

«Есть несомненные плюсы: это Барко и Угальде. Но я думаю, что «Спартак» не простил Амаралу летнюю трансферную кампанию. Всё-таки не будем забывать, что два игрока пришли по протекции тренера (Абена и Маркиньос. — Прим. «Чемпионата»). Мангаш так и не стал основным. Виллиан Жозе — это просто провал, как считает руководство. Сорвавшийся трансфер Актюркоглу — спортивный директор не сумел с турецкой стороной найти какой-то компромисс, в итоге всё обломилось. И последней каплей, безусловно, стала история с Кордобой.

Учитывая деньги, которые есть у «Спартака», спортивный директор должен стрелять если и с промахом, по примеру биатлона, то только с одним. А когда ты столько стреляешь мимо — организационные выводы могут последовать незамедлительно», — написал Генич в своём блоге в «Дзен».

Напомним, сейчас «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В СМИ появлялись слухи, что новым спортивным директором красно-белых может стать как иностранный, так и отечественный специалист.

Материалы по теме
Амаралу в «Спартаке» не дали даже года. Что дальше?
Амаралу в «Спартаке» не дали даже года. Что дальше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android