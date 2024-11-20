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Генич одним словом охарактеризовал должность спортивного директора «Спартака»

Генич одним словом охарактеризовал должность спортивного директора «Спартака»
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о должности спортивного директора в «Спартаке». Эксперт признался, что ему без разницы, кто займёт этот пост после увольнения Томаша Амарала. При этом Генич охарактеризовал должность спортивного директора «Спартака» одним словом — «расстрельная».

«Кто будет спортивным директором «Спартака», мне абсолютно всё равно. Я читал про разных кандидатов, разные варианты всплывают в медиа: и иностранные, и российские рассматриваются варианты.

Но должность спортивного директора в «Спартаке» — расстрельная», — написал Генич в своём блоге в Дзене.

По итогам 15 сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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