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Генич рассказал, в чём проявляется наследие Каттани в «Спартаке»

Генич рассказал, в чём проявляется наследие Каттани в «Спартаке»
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич оценил наследие спортивного директора Луки Каттани в «Спартаке». Итальянский специалист был уволен из московского клуба летом 2022 года. Однако плоды его работы присутствуют в составе красно-белых до сих пор, считает Генич.

«У итальянца Каттани был хотя бы понятный вектор: молодые российские игроки скупались. Хотели создать костяк и основу команды на долгие годы. И это, как мы видим, работает: Пруцев, Умяров в деле, Зиньковский в обойме, тот же Чернов играет. Как-то это в «Спартаке» на тот момент закрепилось», — написал Константин Генич в своём блоге в Дзен.

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