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Алдонин: адаптация Чалова в Греции затянулась — нужно хорошенько покопаться в себе

Алдонин: адаптация Чалова в Греции затянулась — нужно хорошенько покопаться в себе
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Российский тренер Евгений Алдонин высказался об адаптации нападающего Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Фёдору самое главное — сохранять спокойствие и максимальный профессионализм с точки зрения тренировочного процесса. Необходимо разобраться в себе и включить свои настройки. Нужно хорошенько покопаться в себе, вернуть игровой ритм, голевое чутьё и всё остальное, что присуще хорошему нападающему.

Адаптация Чалова в Греции немного затянулась, потому что прошло уже достаточно времени. Но если вспоминать того же Карвальо, он тоже долго адаптировался — около полугода. Однако мы уже вспоминаем времена, которые были 20 лет назад. Всё в руках, ногах и голове Фёдора», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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