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Защитник «Урала» Мамин: в Первой лиге без Fan ID отлично, он не нужен

Защитник «Урала» Мамин: в Первой лиге без Fan ID отлично, он не нужен
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Защитник «Урала» и воспитанник «Спартака» Артём Мамин высказался о нововведениях последних лет в российском футболе. В частности, он оценил VAR (систему видеопомощи арбитрам) и Fan ID (паспорт болельщика). Мамин признался, что ему не нравится VAR, а Fan ID он считает ненужным.

— Как тебе футбол без VAR?
— Мне не особо нравится, когда из-за VAR большие паузы, долго просматривают эпизоды. В этом есть минус.

— А без Fan ID?
— Отлично! Я считаю, что он не нужен. Наши болельщики отлично заполняют стадион. Спасибо им большое за поддержку! — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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