Глушаков: «Спартак» был и всегда будет народной командой, его дух никто не испортил

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков полагает, что красно-белые всегда будут считаться народной командой. Ранее экс-форвард «Спартака», а ныне нападающий «Акрона» Артём Дзюба отметил, что спартаковский дух был испорчен.

«Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие — болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Деяна Станковича сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск.