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Защитник «Урала» Мамин высказался о назначении Олега Шатова тренером команды

Защитник «Урала» Мамин высказался о назначении Олега Шатова тренером команды
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Защитник «Урала» Артём Мамин высказался о назначении Олега Шатова на пост главного тренера екатеринбургской команды.

— Получится у Олега Шатова в качестве тренера?
— Человек много лет играл на высоком уровне и в сборной России, работал с хорошим тренерами. Конечно, тренерство — это совершенно иное направление, но если ему это интересно, то почему нет? У него есть хорошая возможность проверить себя в такой ситуации.

Олег Александрович пока провёл не так много занятий, поэтому пока трудно сказать, каков он как тренер. Но видно, что эмоциональный и требовательный. Наверное, как и в бытности игроком, делает акцент на атакующие действия. Шатов — легенда уральского футбола. Немногим с Урала удалось поиграть на высоком уровне и в сборной России на чемпионатах мира и Европы, — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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