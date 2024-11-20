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«Всё супер!» Пиняев прокомментировал победу сборной России над Сирией

«Всё супер!» Пиняев прокомментировал победу сборной России над Сирией
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев прокомментировал победу российской национальной команды в матче с Сирией. Товарищеская игра состоялась 19 ноября в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила сирийцев со счётом 4:0.

«Отличный матч провели, всё супер. Болельщики и стадион отличные. Всем спасибо, что пришли нас поддержать», – приводит слова Сергея Пиняева интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, в ноябре сборная России успела провести ещё один товарищеский матч. 15 ноября была крупно обыграна команда Брунея. Россияне одержали рекордную в своей истории победу со счётом 11:0.

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