«Всё супер!» Пиняев прокомментировал победу сборной России над Сирией

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев прокомментировал победу российской национальной команды в матче с Сирией. Товарищеская игра состоялась 19 ноября в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила сирийцев со счётом 4:0.

«Отличный матч провели, всё супер. Болельщики и стадион отличные. Всем спасибо, что пришли нас поддержать», – приводит слова Сергея Пиняева интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, в ноябре сборная России успела провести ещё один товарищеский матч. 15 ноября была крупно обыграна команда Брунея. Россияне одержали рекордную в своей истории победу со счётом 11:0.