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«Химки» просят € 3,5 млн у «Боавишты» за трансфер вратаря Кокарева

«Химки» просят € 3,5 млн у «Боавишты» за трансфер вратаря Кокарева
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Подмосковные «Химки» запросили € 3,5 млн у португальской «Боавишты» за трансфер голкипера Никиты Кокарева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Португальский клуб не вернулся с ответом, потому что находится в стадии продажи другим владельцам. Ранее об интересе «Боавишты» к футболисту сообщал журналист Иван Карпов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Никита Кокарев провёл семь матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Франка Артиги набрала 12 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 37 очков.

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