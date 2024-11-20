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«Сборная быть должна». Глава «Урала» Иванов — о матчах россиян с Брунеем и Сирией

«Сборная быть должна». Глава «Урала» Иванов — о матчах россиян с Брунеем и Сирией
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что в нынешних условиях важно, чтобы сборная России по футболу продолжала функционировать.

«Даже на такие достижения стоит обращать внимание. Любой результат в футболе, а тем более положительный, для нас очень хорош. Ребята собираются, некоторые приезжают из-за рубежа, играют в удовольствие. И Волгоград был выбран не случайно, это город, где очень любят футбол и на игры своего клуба, и на сборную приходит очень много народа. Так что такие матчи нужны. Важно, чтобы наша сборная функционировала, чтобы люди знали, что она есть. Сборная должна быть», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Накануне, 19 ноября, состоялся матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первую встречу в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

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