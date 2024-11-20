Артём Мамин: после вылета «Урала» из РПЛ в соцсетях писали неприятные комментарии

27-летний центральный защитник Артём Мамин рассказал, как вылет «Урала» из Российской Премьер-Лиги восприняли в команде и Екатеринбурге.

«Это было очень неприятное событие для руководства клуба, футболистов и всех жителей города. Досадно занести себя в отрицательную историю.

В первое время были не очень приятные комментарии. А потом подутихло, и все это приняли.

Сначала было опустошение, непонимание. Не верилось, что это произошло с нами.

Первые мысли: нужно помочь «Уралу» вернуться обратно в РПЛ. Я же поучаствовал в вылете команды, поэтому хочу отплатить клубу из родного города», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Урал» занимает третье место в Первой лиге, набрав 33 очка в 19 матчах. В текущем сезоне Мамин провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.