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Защитник «Урала» Мамин: не считаю, что игры с Брунеем и Сирией идут во вред сборной России

Защитник «Урала» Мамин: не считаю, что игры с Брунеем и Сирией идут во вред сборной России
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Защитник «Урала» и воспитанник «Спартака» Артём Мамин поделился мнением о необходимости сборной России проводить товарищеские матчи с такими соперниками, как Бруней и Сирия. Ранее Россия обыграла эти команды со счётом 11:0 и 4:0 соответственно.

«Любой футболист мечтает надеть майку сборной России. Я не исключение. Конечно, не очень хорошо, что наша сборная не участвует в международных турнирах. Но ситуация такова, что её нужно принять и к ней привыкнуть.

Не считаю, что матчи с Брунеем и Сирией идут во вред сборной России. Она должна существовать, хотя команде очень сложно подбирать соперников», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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