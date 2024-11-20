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УЕФА присудил сборной Косова техническое поражение в матче с Румынией

УЕФА присудил сборной Косова техническое поражение в матче с Румынией
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Сегодня, 20 ноября, Апелляционный комитет УЕФА вынес решение о присуждении сборной Косова технического поражения в матче 5-го тура группы 2 Лиги С Лиги наций с Румынией, который проходил 15 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Румыния
Остановлен
0 : 0
Косово

Согласно принятому решению, сборная Косова получила техническое поражение в матче и штраф в размере € 6 000. Сборная Румынии была оштрафована на € 128 000, а также проведёт следующий домашний матч без зрителей.

Напомним, что сборная Косова покинула поле в компенсированное время ко второму тайму после того, как болельщики хозяев начали скандировать просербские лозунги. Сначала игра была приостановлена, однако спустя час, главный арбитр встречи принял решение о прекращении матча.

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