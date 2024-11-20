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Юрий Горшков назвал самый запоминающийся матч сборной России в 2024 году

Юрий Горшков назвал самый запоминающийся матч сборной России в 2024 году
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Защитник сборной России Юрий Горшков назвал товарищеский матч с Сербией (4:0) самым запоминающимся в 2024 году.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Мне в 2024 году больше всего запомнился матч с Сербией. Это сильная сборная. Играли в Москве, аншлаг. Наверное, самая запоминающаяся встреча. Не так важно, с кем сыграем в 2025 году. Если получится с какой-то сильной сборной, то отлично», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Национальная команда России выиграла все товарищеские матчи в 2024 году с общим счётом 26:0.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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