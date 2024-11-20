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19-летний Рожков из «Рубина» выкупит контракт за € 3 млн и перейдёт в «Динамо» — источник

19-летний Рожков из «Рубина» выкупит контракт за € 3 млн и перейдёт в «Динамо» — источник
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Защитник «Рубина» Илья Рожков переходит в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают указанную информацию.

Сообщается, что московский клуб выиграл конкуренцию за футболиста у «Краснодара», «Локомотива», «Спартака». Кроме того, «Рубин» намеревался сохранить игрока. В ближайшее время Рожков подпишет с «Динамо» контракт сроком до декабря 2029 года. Илья фактически сам выкупит свой контракт у клуба за € 3 млн.

Рожков в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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