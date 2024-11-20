Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов дал совет Сафонову, конкурирующему за место первого голкипера «ПСЖ»

Владимир Габулов дал совет Сафонову, конкурирующему за место первого голкипера «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь национальной команды России Владимир Габулов высказался о перспективах голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в «ПСЖ», что он здесь и сейчас вытеснит Доннарумму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут», — приводит слова Габулова Legalbet.

В сезоне-2024/2025 Сафонов сыграл за клуб четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил два мяча и два раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок сборной Франции: Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android