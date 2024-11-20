Владимир Габулов дал совет Сафонову, конкурирующему за место первого голкипера «ПСЖ»

Экс-вратарь национальной команды России Владимир Габулов высказался о перспективах голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в «ПСЖ», что он здесь и сейчас вытеснит Доннарумму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут», — приводит слова Габулова Legalbet.

В сезоне-2024/2025 Сафонов сыграл за клуб четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил два мяча и два раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 20 млн.