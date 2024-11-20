«Тоттенхэм» подал апелляцию на дисквалификацию Бентанкура

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» подал апелляцию на семиматчевую дисквалификацию полузащитника клуба Родриго Бентанкура. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Хотя мы принимаем тот факт, что Родриго был признан виновным независимой регулирующей комиссией, мы считаем последовавшие санкции чрезмерными. Родриго останется отстранённым от домашних соревнований на время слушания апелляции, клуб не предоставит новых комментариев в этот период», — говорится в опубликованном заявлении.

Напомним, в июне Бентанкур посетил уругвайскую телевизионную программу, на которой заявил, что все корейцы выглядят одинаково, чем вызвал негативную реакцию общественности. За это по решению ФА от 18 ноября футболист был дисквалифицирован на семь матчей. Дисквалификация распространяется на все матчи под эгидой английской федерации.