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Мамин: Иванов — икона екатеринбургского футбола, без него нельзя представить «Урал»

Мамин: Иванов — икона екатеринбургского футбола, без него нельзя представить «Урал»
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Защитник «Урала» Артём Мамин высказался о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове.

«Конечно, привык к присутствию президента на скамейке запасных. Уже сколько лет работаем вместе. Но в первых матчах было непривычно, потому что редко где увидишь президента клуба на скамейке запасных. Футболисты все разные. Кого-то президент на лавке вдохновляет, а для кого-то это определённое давление.

Но он всегда душой и сердцем за команду. Григорий Викторович очень любит футбол и многое сделал для «Урала» и Екатеринбурга. Его 100% можно назвать иконой екатеринбургского футбола — без Иванова нельзя представить «Урал», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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