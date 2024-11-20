Константин Тюкавин рассказал, откуда у него появилась подушка в виде рыбы

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что подушку в виде рыбы ему подарили на съёмках в сборной.

«Откуда у меня подушка в виде рыбы? У нас были съёмки в сборной. Мне подарили эту рыбу. Так как добираться из Краснодара до Ставрополя долго, то взял её с собой — удобная. Лежал на ней в автобусе (улыбается)», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 2024 году Константин Тюкавин провёл за сборную России три матча, в которых сумел забить один мяч в товарищеской встрече со сборной Беларуси и отдать одну голевую передачу в игре с Сербией.