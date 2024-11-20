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«Почём нынче любовь к Родине?» Губерниев — о выплатах футболистам за вызов в сборную

«Почём нынче любовь к Родине?» Губерниев — о выплатах футболистам за вызов в сборную
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на выплаты футболистам за вызов в национальную команду России.

«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят??? Почём нынче любовь к Родине???» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что футболистам за вызов в сборную России положены выплаты меньше $ 5 тыс.

На ноябрьском сборе на международные товарищеские матчи национальная команда России провела две встречи. 15 ноября — с Брунеем (11:0) в Краснодаре и 19 ноября — со сборной Сирии (4:0) в Волгограде.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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