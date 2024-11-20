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Кристиан Пануччи: Алексей Миранчук оставил о себе хорошую память в Италии

Кристиан Пануччи: Алексей Миранчук оставил о себе хорошую память в Италии
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Экс-ассистент бывшего главного тренера национальной команды России Фабио Капелло Кристиан Пануччи поделился своим мнением о полузащитниках Алексее Миранчуке и Александре Головине.

«Миранчук, я думаю, очень хороший талант, но играть у [Джана] Гасперини очень тяжело. У Гасперини ты должен тяжело работать. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Однако Миранчук оставил о себе очень хорошую память в Италии. Я думаю, что он очень талантлив.

Головин тоже очень хороший игрок, тоже талантливый. В России вообще очень много талантов. Во Франции нелегко играть, потому что это очень техничная лига, но Головин очень хорош», — приводит слова Пануччи Metaratings.

Пануччи был ассистентом Капелло в национальной команде России с 2012 по 2014 год.

Миранчук выступал в Серии А за «Аталанту» и «Торино» с 2020 по 2024 год. Хавбек провёл 100 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами. С лета 2024 года игрок выступает за американскую «Атланту Юнайтед». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в € 10 млн.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за клуб 12 матчей в Лиге 1, однако не сумел отметиться результативными действиями. Полузащитник выступает за монегасков с 2018 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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