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Артём Мамин: уверен, что Первая лига только закалит «Урал»

Артём Мамин: уверен, что Первая лига только закалит «Урал»
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Защитник «Урала» Артём Мамин высказался о нынешней игре екатеринбургского клуба в Первой лиге.

«В Первой лиге больше силовых команд, единоборств и подборов. А в РПЛ больше мастерства, особенно у первой восьмёрки. Плотность и борьба компенсируют уровень футбола, тем более есть искусственные поля, на которых привыкли играть домашние команды. Есть города с другими часовыми поясами. Перед Хабаровском и Красноярском тренеры специально разрабатывают план, во сколько ложиться спать и во сколько нужно прилетать. Но я уверен, что Первая лига только закалит «Урал», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 сыгранных матчей «Урал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка.

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