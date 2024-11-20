Дюков: у России есть шансы принять участие в отборе Евро-2028. Обсуждаем с Чеферином

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возможного участия сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года, который пройдёт в Англии, Шотландии, Уэльсе, Ирландии.

«У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с Чеферином», — приводит слова Дюкова Sport24.

Ранее УЕФА выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьёвки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: из него следует вывод, что национальная команда России не будет допущена к участию в жеребьёвке.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.