Воспитанник «Спартака» Мамин: Черенков часто приходил в академию — это сильно вдохновляло

Защитник екатеринбургского «Урала» и воспитанник московского «Спартака» Артём Мамин рассказал свои впечатления об академии красно-белых в его ранние годы.

«К нам приезжали ветераны «Спартака»: делились своим опытом и рассказывали разные истории. Часто приходил Фёдор Черенков, общались с ним. Это сильно вдохновляло и прибавляло мотивации для того, чтобы расти.

Президентом академии был Сергей Юрьевич Родионов, который и сам играл в чемпионские годы. Все тренеры — бывшие футболисты сборной России и «Спартака», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Мамин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 400 тыс.