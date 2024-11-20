Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Спартака» Мамин: Черенков часто приходил в академию — это сильно вдохновляло

Воспитанник «Спартака» Мамин: Черенков часто приходил в академию — это сильно вдохновляло
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник екатеринбургского «Урала» и воспитанник московского «Спартака» Артём Мамин рассказал свои впечатления об академии красно-белых в его ранние годы.

«К нам приезжали ветераны «Спартака»: делились своим опытом и рассказывали разные истории. Часто приходил Фёдор Черенков, общались с ним. Это сильно вдохновляло и прибавляло мотивации для того, чтобы расти.
Президентом академии был Сергей Юрьевич Родионов, который и сам играл в чемпионские годы. Все тренеры — бывшие футболисты сборной России и «Спартака», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Мамин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
«В «Спартаке» было чувство нереальности». Начинал при Каррере, а теперь рвётся назад в РПЛ
«В «Спартаке» было чувство нереальности». Начинал при Каррере, а теперь рвётся назад в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android