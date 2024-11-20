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«Манчестер Юнайтед» интересуется Альфонсо Дэвисом — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» интересуется Альфонсо Дэвисом — Sky Sports
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал левого защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса своей целью. Об этом сообщил Sky Sports.

Альфонсо Дэвис, у которого истекает контракт летом 2025 года, может стать свободным агентом в конце сезона, если «Бавария» не сможет договориться о продлении действующего соглашения с канадским игроком. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Манчестер Юнайтед» и переманить звёздного защитника, так как с января любой иностранный клуб сможет вести переговоры напрямую с игроком.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провёл за мюнхенскую «Баварию» во всех соревнованиях 14 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

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