Экс-игрок «Спартака» Мамин: я многому научился у Карреры

Бывший игрок московского «Спартака» Артём Мамин рассказал, как проходили тренировки красно-белых под руководством бывшего тренера клуба Массимо Карреры.

«Непривычно было тренироваться у иностранца Карреры, но у него был переводчик. Каррера тоже играл защитника, поэтому очень мне помогал. Он говорил о нюансах игры в обороне: о расположении корпуса, как правильно двигаться и перемещаться. Я многому у него научился», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Мамин провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.